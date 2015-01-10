Обнародовано число студентов, отчисленных из некоторых вузов Азербайджана в прошлом году

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ За 2014 год из Азербайджанского университета языков (АУЯ) было отчислено 18 студентов, из них 10 - по собственному желанию, 5 - за прогулы занятий, 3 - переводом в другие образовательные учреждения (2 - в Нахчыванский государственный университет, 1 - в университет Англии). Об этом сообщила Report и.о. начальника Департамента по связям с общественностью АУЯ Шафагат Казымова.

По ее словам, за 2014 год в университете освобождены от должности 28 преподавателей. Из них 24 - по собственному желанию, 4 - в связи с завершением срока контракта. 4 преподавателя скончались, к 26 преподавателям были применены соответствующие меры в связи с дисциплинарными нарушениями.

Как сообщили Report в Азербайджанском медицинском университете (АМУ), за 2013-2014 учебный год из университета было отчислено 30 студентов: "Причиной является желание студентов продолжить учебу в вузах зарубежных стран. На сегодняшний день в АМУ обучаются 6796 студентов. Число местных студентов составляет 5399, зарубежных - 852. Оставшихся на второй год студентов нет, так как в АМУ действует кредитная система обучения".