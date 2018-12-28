Обнародовано число принятых на работу в бакинские школы директоров

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В этом году сменили место работы 265 учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях на основе бессрочных договоров.
Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.
Было решено заключить срочные трудовые договоры с 651 из 1226 достигших пенсионного возраста работников учебных заведений, подведомственных Управлению образования города Баку.
По итогам конкурса по приему на работу на должность директоров школ были приняты 22 человека.
Samirə AbdullayevaАвтор новости