Обнародовано число принятых на работу в бакинские школы директоров

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В этом году сменили место работы 265 учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях на основе бессрочных договоров.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Было решено заключить срочные трудовые договоры с 651 из 1226 достигших пенсионного возраста работников учебных заведений, подведомственных Управлению образования города Баку.

По итогам конкурса по приему на работу на должность директоров школ были приняты 22 человека.