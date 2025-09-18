Обнародовано число граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Украины

В университетах Украины по состоянию на 1 января 2025 года обучаются свыше 4 тыс. студентов из Азербайджана.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщила руководитель Департамента международных связей Государственного центра международного образования Украины Руслана Рохминейко.

По ее словам, Азербайджан приближается к топ-5 стран по числу граждан, обучающихся в Украине:

"По данным на 1 января 2025 года, количество студентов из Азербайджана, обучающихся в украинских вузах, составило более 4 тысяч. Правда, эта цифра уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения России на территорию Украины".

Она отметила, что студенты из Азербайджана выбирают в украинских образовательных учреждениях такие специальности, как менеджмент, экономика, право, морской и внутренний транспорт, а также финансы и банковское дело.

"По данным Единой государственной системы по вопросам образования, в 2025 году около 1 тыс. граждан Азербайджана завершили обучение в украинских вузах. С 1 января 2025 года по 15 сентября 2025 года более тысячи граждан Азербайджана поступили в украинские вузы. Мы рады, что в этот трудный период яркая азербайджанская молодежь выбирает украинские университеты, и это показывает, что наши образовательные учреждения остаются привлекательными для иностранных студентов", - добавила она.