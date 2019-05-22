Обнародованы результаты вступительных экзаменов в I и IV группу специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты проведенных 12 марта вступительных экзаменов для абитуриентов I и IV групп специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, участвовавшие на экзамене абитуриенты могут ознакомиться с результатами, графическим изображением "ответной карты" и "ответным листом" на сайте ГЭЦ.

Информацию о результатах экзамена можно также узнать, направив "рабочий номер" через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) на номер 7727.

1 771 из 32 174 подавших заявление на участие в экзамене абитуриентов отсутствовали. 11 человек были выведены из экзаменационного зала за нарушение правил, их результаты аннулированы.

Отметим, что результаты прошедшего 19 мая экзамена во II и III группу специальностей будут объявлены в течение 10 рабочих дней.