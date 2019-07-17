Обнародованы результаты приемных экзаменов в военные лицеи Азербайджана

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обнародовал результаты приемного экзамена в военные лицеи Министерства обороны, проведенные 14 июля 2019 года.

Как сообщили Report в центре, участвовавшие в экзамене абитуриенты смогут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением "карт с ответами" здесь.

Также информацию о результатах экзамена абитуриенты могут получить, отправив с номеров мобильных операторов "рабочий номер" на короткий номер 7727.

Из 1759 абитуриентов, участие которых ожидалось в экзамене, 28 на экзамене не участвовали, 1 абитуриент был удален с экзамена за нарушение правил.