Обнародована причина переполненности начальных классов столичных школ

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "Большое количество проживающих в Баку без прописки людей, поток населения в столицу создают проблемы в процессе комфортного размещения детей в школах".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заведующая Управлением образования города Баку Махаббат Велиева.

Она сообщила, что по этой причине порой в начальных классах количество детей достигает 40: "Родители жалуются на большое количество детей в классах. У нас нет права не принимать учеников".

М.Велиева отметила, что только в 31 из 317 школ в Баку применялся территориальный принцип при приеме учеников: "В первую очередь в учебные заведения мы размещаем детей родителей, которые проживают на территории школы. Кроме того, мы принимаем учеников в школу, если в ней учатся его брат или сестра, или работает кто-то из родителей. Если в результате останутся свободные места, могут быть приняты дети из других территорий".