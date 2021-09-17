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Выдача кредитов на образование начнется в Азербайджане с октября

Выдача кредитов на образование начнется в Азербайджане с октября "В начале октября планируется начать выдачу студентам кредитов на образование".
Наука и образование
17 сентября 2021 г. 11:48
Выдача кредитов на образование начнется в Азербайджане с октября

"В начале октября планируется начать выдачу студентам кредитов на образование".

Как передает Report, об этом заведующий отделом по науке, высшему и среднему специальному образованию министерства образования Ниджат Мамедли сказал на тренинге на тему "Диалог медиа и образования".

По его словам, в этом году около 40 тыс. студентов выдадут кредиты на образование: "Кредиты смогут получать студенты бакалавриата и магистратуры. Уже решены вопросы создания системы, договоров с банками, страховки".

Н. Мамедли также внес ясность в необходимость внесения на этапе регистрации оплаты за обучение студентами, принятыми на первый курс вузов. Он отметил, что согласно правилам, студенты первых курсов должны оплатить обучение во время регистрации: "Однако если студентам на обращение в связи с кредитом ответят утвердительно, сумма будет перечислена на банковский счет вуза, а студент сможет забрать выплаченную сумму. Система новая и в следующих семестрах, когда она заработает в полной мере, выдача кредитов будет осуществляться в обычном порядке".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsil kreditlərinin veriləcəyi tarix açıqlanıb

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