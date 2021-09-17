Выдача кредитов на образование начнется в Азербайджане с октября

"В начале октября планируется начать выдачу студентам кредитов на образование".

"В начале октября планируется начать выдачу студентам кредитов на образование".

Как передает Report, об этом заведующий отделом по науке, высшему и среднему специальному образованию министерства образования Ниджат Мамедли сказал на тренинге на тему "Диалог медиа и образования".

По его словам, в этом году около 40 тыс. студентов выдадут кредиты на образование: "Кредиты смогут получать студенты бакалавриата и магистратуры. Уже решены вопросы создания системы, договоров с банками, страховки".

Н. Мамедли также внес ясность в необходимость внесения на этапе регистрации оплаты за обучение студентами, принятыми на первый курс вузов. Он отметил, что согласно правилам, студенты первых курсов должны оплатить обучение во время регистрации: "Однако если студентам на обращение в связи с кредитом ответят утвердительно, сумма будет перечислена на банковский счет вуза, а студент сможет забрать выплаченную сумму. Система новая и в следующих семестрах, когда она заработает в полной мере, выдача кредитов будет осуществляться в обычном порядке".