Обнародована дата приема документов для смены места работы учителей

С 1 по 5 июня в Азербайджане состоится прием документов в электронной форме на конкурс по смене места работы преподавателей.

Как сообщает Report, подать документы могут учителя, работающие по бессрочному контракту в государственных общеобразовательных учреждениях. Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны пройти регистрацию по ссылке miq.edu.az/yerdeyishme.

Результаты конкурса будут рассчитываться в соответствии со следующими коэффициентами:

1. DQ/MİQ x 1.1 - в случае, если участник конкурса – член семьи шехида, или его/ее муж/жена является военнослужащим;

2. DQ/MİQ x 1,05 - при смене нынешнего места работы на место работы в учреждении по месту фактического проживания или регистрации, на которое распространяются меры поощрения.