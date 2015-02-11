​Обнародован список районов с самыми низкими результатами по итогам вступительных экзаменов - СПИСОК

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "На вступительных экзаменах можно получить максимум 700 баллов. Если условно поделить диапазон 0-700 на интервалы (0-200), (200-300), (300-500), (500-700) и провести параллель с оценками "2", "3", "4", "5", то мы увидим, что в прошлом году на вступительных экзаменах 64,7% абитуриентов получили "2" , 13,6% - "3", 15,7% - "4", 6% - "5". Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент".

По ее словам, в 2013 году эти показатели составили соответственно 65%, 13,8%, 15,7%, 5,6%: "Как мы видим, в прошлом году количество получивших "2" и "3" снизилось в процентном соотношении, "5" - повысилось, "4" - не изменилось. Все абитуриенты, набравшие менее 100 баллов, и 19% абитуриентов, набравших 100-200 баллов, поступали по специальностям, требующим особых навыков. С чувством сожаления отмечу, что 40% абитуриентов из Дашкесанского, Агсуинского, Хачмазского, Астаринского, Самухского, Уджарского, Гусарского, Агдашского, Гобустанского, Сабирабадского, Зардабского, Горанбойского, Лерикского, Шабранского, Губинского, Имишлинского и Ярдымлинского районов, а также Кенгерлинского, Сядярякского и Бабекского районов Нахчыванской АО набрали менее 100 баллов на выпускных экзаменах".

Председатель ГКПС также сравнила экзаменационные баллы абитуриентов, имеющих в аттестате исключительно "5" или "3": "Результаты выпускных экзаменов 97,17% выпускников, имеющих в аттестате исключительно "3", были очень низкими, в пределах 0-200 баллов. Среди абитуриентов, имеющих в аттестате исключительно "5", 42,46% оправдали эти оценки. Это свидетельствует, что низкие оценки в школе являются объективными, а высокие оценки - завышены".