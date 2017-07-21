Объявлено общее собеседование на вакантные административные госдолжности в госорганах

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр объявил общее собеседование на заполнение вакантных административных государственных должностей в госорганах.

Как сообщили Report в ГЭЦ, сбор документов для участия в общем собеседовании проводится со стороны ГЭЦ с 24 июля по 18:00 часов 14 августа (здание Гянджлик, AZ1110, Баку, улица К.Рагимова, квартал 874) (впредь Центр).

Документы могут быть переданы лично (понедельник – пятница с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:30), либо через почту.