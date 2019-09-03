​Объявлены результаты приема на вакансии в колледжах

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса по приему на плановые вакантные места в ссузах на базе общего среднего образования (9 классов) на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили Report в центре, абитуриенты могут ознакомиться с результатами конкурса на сайте ГЭЦ или отправив "рабочий номер" на 7727 со всех мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Заявления для участия в конкурсе представили 3 097 абитуриентов, 1 928 из которых были зачислены в ссузы.

Список поступивших абитуриентов будет опубликован в спецвыпуске журнала "Абитуриент".

Зачисленные в ссузы абитуриенты должны пройти регистрацию, представив с 4-го по 11-ое сентября (с 9:00 до 17:00) все документы в учебное заведение, куда поступили.

Не прохождение абитуриентом регистрации в установленное время будет расценено как отказ от размещения на соответствующую специальность и приказ о его поступлении не будет отправлен в ссуз.