​Объявлены результаты конкурса по приему на работу учителей

Объявлены результаты этапа собеседования конкурса по приему на работу учителей, соответствующая информация была направлена на личные страницы кандидатов.

Как сообщили Report в министерстве образования, кандидаты с непедагогической специализацией, завоевавшие право на участие на этапе собеседования конкурса по предметам изобразительное искусство и музыка, были приняты на вакантные должности на основе срочного трудового договора.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, должны до 6 сентября представить необходимые документы в соответствующие органы местного управления образования.