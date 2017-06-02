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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Объявлен набор студентов во Французско-азербайджанский университет на 2017/2018 учебный год.

Как сообщает Report, по словам ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафы Бабанлы, абитуриенты, набравшие 500 и выше баллов на проводимых Государственным экзаменационным центром экзаменах по I группе специальностей, могут принять участие в экзамене, организуемом Страсбургским университетом.

Он отметил, что регистрация в университете будет проведена созданной в ФАУ комиссией по результатам конкурса: "Онлайн регистрация пройдет с 12 июня по 17 июля, для участвующих во втором экзамене – до 23:00 24-25 июля. Экзамен состоится 27 июля".

Ректор добавил, что в очередной учебный год приемный план ФАУ составит 160 мест: "Из них 120 человек получат образование по госзаказу, 40 – на платной основе. Если останутся вакантные места, мы можем создать условия для обучения иностранных студентов на платной основе".

Посол Франции в Азербайджане Аурелиа Бушез отметила, что в последующие годы могут получать образование и иностранные студенты, и лучшие студенты АГУНП.

Она также отметила, что в ближайшем будущем 40 студентов ФАУ посетят Страсбургский университет.

Отметим, что в 2016/2017 учебном году право на получение образования в ФАУ получили 141 человек.