Объявлен конкурс на замещение вакантных руководящих должностей в госорганах - СПИСОК

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил конкурс на замещение вакантных должностей категории A и B, соответствующих 3-7-й категориям в 5 госорганах.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 36 вакантных должностей, охватывающих аппараты органов центральной исполнительной власти, подведомственные им структуры, отделения и суды, относятся к категории А (административный руководитель) и 23 - к категории В (административный исполнитель).

На собеседование выставлены должность замдиректора Госагентства по организации госуправления земельными участками Госкомитета по вопросам имущества, завотделом министерства энергетики, 4 должности в Госкомитете по вопросам имущества, 44 должности в министерстве труда и социальной защиты населения, 7 должностей в министерстве энергетики, 1 должность в Сумгайытском апелляционном суде, 3 должности в Счетной палате, в целом, 59 вакантных должностей.

Конкурс будет предусматривать собеседование.