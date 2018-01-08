Новый орфографический словарь вызвал серьезные разногласия среди членов Госкомиссии по языку

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Изданный Центром перевода при Кабинете министров "Практический орфографический словарь азербайджанского языка" вызвал серьезные разногласия мнений среди членов Государственной комиссии по языку.

"Этот словарь показывает как нашему обществу, так и специалистам, как должен выглядеть словарь"

В заявлении Report член Государственной комиссии по языку, руководитель Азербайджанского центра Ататюрка, редактор "Практического орфографического словаря азербайджанского языка" Низами Джафаров заявил о наличии множества недостатков в считающемся ныне академическим изданием "Орфографическом словаре азербайджанского языка".

По его словам, "Практический орфографический словарь азербайджанского языка" отличается от предыдущих научной обоснованностью, и он более усовершенствован: "На данный момент "Практический орфографический словарь азербайджанского языка" является единственным словарем, на который можно ссылаться. При наличии данного издания, подготовленный НАНА словарь потерял свою влиятельность. Однако, в случае составления НАНА нового словаря, и соблюдения в нем принципов данного словаря, еще большего совершенствования и соблюдения правил орфографии, это уже другой вопрос".

Другой член Государственной комиссии по языку, директор Института языкознания имени Насими, академик Мохсун Нагиоглу сказал, что не ознакомился с "Практическим орфографическим словарем азербайджанского языка".

По его словам, правила орфографии утверждаются Кабинетом министров: "На данный момент академическим изданием является подготовленный НАНА "Орфографический словарь". Как источник надо ссылаться на него. "Практический орфографический словарь азербайджанского языка" не является академическим изданием, и ссылаться на него не правильно".

"Словарь так не составляют, он должен составляться самим"

Член Государственной комиссии по языку, завотделом Института языкознания имени Насими НАНА, доктор филологических наук, профессор Исмаил Мамедов отметил Report, что каждый словарь имеет свою функцию: "Афаг Масуд до сих пор не составляла словарь. Они воспользовались словарем НАНА и составили новый. Это не означает, что они составили новый словарь. Словарь не подготавливается подобным образом, его нужно составлять самому".