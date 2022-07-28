Новая структура НАНА и численность сотрудников будут утверждены в ближайшие три месяца

Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить новую структуру Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) и численность ее сотрудников.

Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить новую структуру Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) и численность ее сотрудников.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева о совершенствовании управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике.

Также Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

НАНА же поручено в трехмесячный срок представить президенту Азербайджанской Республики принятый на Общем собрании новый Устав.