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Новая структура НАНА и численность сотрудников будут утверждены в ближайшие три месяца

Новая структура НАНА и численность сотрудников будут утверждены в ближайшие три месяца Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить новую структуру Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) и численность ее сотрудников.
Наука и образование
28 июля 2022 г. 18:42
Новая структура НАНА и численность сотрудников будут утверждены в ближайшие три месяца
Report

Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить новую структуру Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) и численность ее сотрудников.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева о совершенствовании управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике.

Также Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

НАНА же поручено в трехмесячный срок представить президенту Азербайджанской Республики принятый на Общем собрании новый Устав.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın yeni strukturu və işçilərinin say həddi yaxın üç ayda təsdiqlənəcək

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