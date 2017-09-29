Низами Джафаров: Азербайджан и сегодня позаботился о Лютфи Заде

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Лютфи Заде был одним из самых крупных ученых. Он прожил достаточно совершенную жизнь. Весь мир его знает, ценит и любит. Для нас приятно, что он азербайджанец".

Как сообщает Report, эти слова на церемонии прощания с покойным сказал журналистам руководитель азербайджанского центра Ататюрка, депутат Низами Джафаров.

Он сообщил, что Азербайджан всегда заботился о своих сынах, и сегодня заботится: "Поэтому сегодня великий ученый будет похоронен на азербайджанской земле. Как говорили наши предки, "для путешествий хороша чужая страна, а для смерти своя". Это миссия Родины. Приход таких людей на этот свет является историческим событием, но они не уходят, поскольку живут в своих достижениях постоянно. Школа Лютфи Заде в Азербайджане будет продолжаться всегда".