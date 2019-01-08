Не сумевшие получить аттестат 102 человека пересдали экзамен

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Завершены экзамены по экстернатной форме обучения в Баку.

Как сообщили Report в секторе по связям с общественностью Управления образования города Баку, в экзамене приняли участие лица, обучавшиеся в общеобразовательных школах в предыдущие годы и не сумевшие завершить полное среднее образование (XI).

На экзамене, организованном в столичном полной средней школе №258, приняли участие 102 человека. В течение 2 дней они сдавали экзамены по 11-ти предметам (родной язык, литература, химия, физика, математика, иностранный язык, география, информатика, история Азербайджана, общая история, биология) по 10 вопросов в каждом. Обучавшиеся в русском секторе сдавали экзамен и по азербайджанскому языку.

Сообщается, что список получивших удовлетворительный результат будет размещен на сайте baku.edu.gov.az.

Успешно прошедшие экзамены лица для получения документа (аттестат) о полном среднем образовании получат возможность участвовать в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром по полному среднему образованию.