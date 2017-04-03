Названы проблемы в области преподавания предмета "Азербайджанский мультикультурализм"

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проекта Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) по преподаванию в местных и зарубежных вузах предмета "Азербайджанский мультикультурализм", он преподается в 40 вузах страны и 15 ведущих университетах мира.

Как сообщили Report в пресс-службе БМЦМ, преподаватель Азербайджанского технического университета Эюб Керимов, который ведет этот предмет в данном вузе, отметил, что с 2015 года в магистратуре университета преподается предмет "Азербайджанский мультикультурализм", а в бакалавриате – предмет "Введение в мультикультурализм".

По словам Э.Керимова, незначительное количество выделенных для данного предмета часов и нехватка учебных пособий также приводят к некоторым проблемам.

Э.Керимов добавил, что они ждут издания учебника "Азербайджанский мультикультурализм".