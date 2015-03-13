В электронных СМИ проведен мониторинг на соответствие нормам азербайджанского литературного языка

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Институте языкознания имени Насими НАНА прошла пресс-конференция на тему "Языковая картина сайтов". Как сообщает Report, на мероприятии сообщили о завершении мониторинга информационных сайтов, проведенного институтом.

В своем выступлении ведущий научный сотрудник мониторингового отдела Института языкознания, руководитель мониторинговой группы Назакят Газыева сказала, что основная цель мониторинга заключалась в проверке уровня соблюдения электронными СМИ норм литературного азербайджанского языка и повышении языковой подготовки работающих в органах СМИ специалистов. Мониторинги прошли на следующих сайтах: report.az, qafqazinfo.az, trend.az, publika.az, milli.az, apa.az, day.az, kulis.az, lent.az, qaynar.info, xəbər.info.az.

Н.Газыева также перечислила ошибки, допускаемые многими сайтами: "Некоторые СМИ используют вульгарную и грубую лексику, не соблюдают языковых норм, прибегают к "быстрой речи" и т.д.".

В своем выступлении заведующий мониторинговым отделом института Гулу Магеррамов сказал, что во время мониторинга было зарегистрировано около 1000 ошибок: "Обнаружено около 500 ошибок, которые в основном связаны с фонетикой, грамматикой, лексикой, стилистическими нормами".

Он добавил, что мониторинг продолжался 4 месяца. "Привлеченные к мониторингу сайты мы разделили на три части. Проблема сайтов, стилистика которых в ужасном состоянии, заключается в том, что зачастую один сотрудник сайта выполняет работу нескольких людей. На сайтах должны работать корректоры", - заявил Г.Магеррамов.

Информагентства и сайты, допустившие наибольшее и наименьшее количество ошибок, не были названы.