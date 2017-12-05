 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названо лицо, на которого временно возложены обязанности министра образования

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Обязанности министра образования Азербайджана временно возложены на заместителя министра образования Джейхуна Байрамова.

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве образования.

    "И до этого в случае отсутствия министра, его заменял Джейхун Байрамов", - добавили в министерстве.

    Отметим, что соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева Микаил Джаббаров освобожден от должности министра образования и назначен на пост министра налогов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi