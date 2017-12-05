Названо лицо, на которого временно возложены обязанности министра образования

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Обязанности министра образования Азербайджана временно возложены на заместителя министра образования Джейхуна Байрамова.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве образования.

"И до этого в случае отсутствия министра, его заменял Джейхун Байрамов", - добавили в министерстве.

Отметим, что соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева Микаил Джаббаров освобожден от должности министра образования и назначен на пост министра налогов.