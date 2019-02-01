Названо число работающих в Азербайджане учителей

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время по стране насчитывается 144 414 учителей. Из них 39 179 человек, то есть 27% - учителя до 35 лет. Из этих учителей 6099 приходится на Баку".

Как сообщает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал на встрече с группой молодых учителей.

По его словам, в последние годы проводятся целенаправленные мероприятия по стимулированию учителей, повышению профессионализма и повышения авторитета учителя: "В прошлом году в отношении около 2724 из принятых на работу 4100 учителей применены поощрительные меры".

Министр сказал, что в последние годы наблюдается значительный рост среди желающих работать учителями: "В прошлом году 2090 набравших на проведенных приемных экзаменах 500 и выше баллов выбрали специальность учителя. Этот показатель по сравнению с 2014-2015 учебным годом означает рост в 2,3 раза или на 126,7%, по сравнению с прошлым годом – в 1,5 раза или на 53,6%".