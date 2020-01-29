Названы правила подсчета баллов на приемных и выпускных экзаменах по I,II,III и IV группам специальностей в Азербайджане.

Как сообщает Report, правила подсчета баллов сохранены, как и в прошлом году, никаких изменений не запланировано.

Абитуриентам будет представлено 30 заданий по каждому предмету (всего 90 заданий). Из этих заданий 22 - закрытого, 8 – открытого типа. Среди заданий отрытого типа 3 представляют собой задания на основе ситуации, текста или источника, на которые требуется ответить письменно. Оставшиеся задания открытого типа - используемые долгое время задачи по расчетам, выбору, хронологии, определению соответствия. Задания на основе ситуации, текста или источника оцениваются в 0, 1 или 2 балла, остальные задания открытого и закрытого типа – в 0 или 1 балл.

С правилами подсчета баллов можно ознакомиться по ссылке.