Названа статистика лиц, желающих стать педагогами

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародована статистика кандидатов, прошедших регистрацию на вакантные места педагогов.

Как сообщает Report, заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов заявил, что с 1-го по 14-ое июля была произведена регистрация электронных заявлений по приему на работу педагогов во входящие в систему министерства общеобразовательных учебных заведений: "Регистрацию на сайте miq.edu.az прошли около 50 000 человек, желающих заниматься педагогической деятельностью".

Напомним, что конкурс по приему педагогов был организован в 4 этапа (оценка показателей электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование). В этом году на конкурс предоставлено свыше 8 000 вакансий.