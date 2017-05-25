Названы даты предстоящих в этом году выпускных и вступительных экзаменов

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Названы даты летних вступительных экзаменов в вузы по I-IV группам специальностей, выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в ссузы для выпускников прежних лет.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей пройдут 14 июля, а по I и IV группам – 22 июля.

Выпускные экзамены для итоговой оценки учеников на базе общего среднего (9 классов, II этап) и полного среднего (11-летнего образования) образований по регионам будут организованы 17, 23, 30 июня 2017 года в соответствии с нижеследующим графиком.

Дата Город (район) 17.06.2017 Баку, Сумгайыт, Абшерон, Нахчыванская АР 23.06.2017 Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Агджабеди, Ходжавенд, Физули, Бейляган, Гянджа, Гейгель, Самух, Нафталан, Геранбой, Дашкесан, Шеки, Огуз, Мингячевир, Гейчай, Агдаш, Уджар, Исмаиллы, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы 30.06.2017 Шемкир, Гедабек, Агстафа, Газах, Товуз, Габала, Балакян, Закатала, Гах, Ярдымлы, Джалилабад, Биласувар, Ширван, Сальян, Нефтчала, Гаджигабул, Агдам, Евлах, Барда, Тертер, Агсу, Зардаб, Шемаха, Гобустан, Кюрдемир, Гусар, Губа

Отметим, что выпускники этого года участвуют в конкурсе по приему в ссузы и V группу специальностей по результатам выпускных экзаменов.