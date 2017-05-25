Названы даты предстоящих в этом году выпускных и вступительных экзаменов

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Названы даты летних вступительных экзаменов в вузы по I-IV группам специальностей, выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в ссузы для выпускников прежних лет.
Как сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей пройдут 14 июля, а по I и IV группам – 22 июля.
Выпускные экзамены для итоговой оценки учеников на базе общего среднего (9 классов, II этап) и полного среднего (11-летнего образования) образований по регионам будут организованы 17, 23, 30 июня 2017 года в соответствии с нижеследующим графиком.
|Дата
|Город (район)
|17.06.2017
|Баку, Сумгайыт, Абшерон, Нахчыванская АР
|23.06.2017
|Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Агджабеди, Ходжавенд, Физули, Бейляган, Гянджа, Гейгель, Самух, Нафталан, Геранбой, Дашкесан, Шеки, Огуз, Мингячевир, Гейчай, Агдаш, Уджар, Исмаиллы, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы
|30.06.2017
|Шемкир, Гедабек, Агстафа, Газах, Товуз, Габала, Балакян, Закатала, Гах, Ярдымлы, Джалилабад, Биласувар, Ширван, Сальян, Нефтчала, Гаджигабул, Агдам, Евлах, Барда, Тертер, Агсу, Зардаб, Шемаха, Гобустан, Кюрдемир, Гусар, Губа
Отметим, что выпускники этого года участвуют в конкурсе по приему в ссузы и V группу специальностей по результатам выпускных экзаменов.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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