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Названа дата начала очных занятий в вузах Азербайджана

Названа дата начала очных занятий в вузах Азербайджана Возобновляются очные занятия по специальностям, требующим практического обучения
Наука и образование
4 февраля 2021 г. 10:45
Названа дата начала очных занятий в вузах Азербайджана
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В Азербайджане с 15 февраля в высших учебных заведениях возобновляется очное обучение.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

Было отмечено, что с 15 февраля в учреждениях высшего и среднего специального образования и профессионального образования возобновляются очные занятия по специальностям, требующим практического обучения (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), и предметам, требующим физического присутствия обучающихся (медицина, творчество, инженерия и т.д.) по заранее установленным графикам.

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Версия на азербайджанском языке Universitetlərin açılacağı dəqiq vaxt məlum oldu

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