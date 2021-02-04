Названа дата начала очных занятий в вузах Азербайджана

Возобновляются очные занятия по специальностям, требующим практического обучения

В Азербайджане с 15 февраля в высших учебных заведениях возобновляется очное обучение.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

Было отмечено, что с 15 февраля в учреждениях высшего и среднего специального образования и профессионального образования возобновляются очные занятия по специальностям, требующим практического обучения (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), и предметам, требующим физического присутствия обучающихся (медицина, творчество, инженерия и т.д.) по заранее установленным графикам.