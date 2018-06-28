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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель министра образования.

Как передает Report, соответствующим распоряжением Махаббат Магеррам гызы Велиева была назначена заместителем министра образования Джейхуна Байрамова.

Ранее она занимала должность заведующего Управления образования по городу Баку.

Махаббат Велиева родилась в 1968 году в городе Баку.

В 1990 году окончила Азербайджанский педагогический институт по специальности преподаватель русского языка и литературы.

Доктор философии по психологии.