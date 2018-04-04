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    Назначен новый проректор AzTU

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Произведено назначение на должность проректора по международным связям Азербайджанского технического университета (AzTU).

    Как сообщили Report в пресс-службе университета, по приказу временно исполняющего обязанности министра образования, замминистра Джейхуна Байрамова, на эту должность назначен Субхан Надир оглу Намазов.

    Отметим, что до этого назначения С.Намазов работал на должности заведующего кафедрой "Металлургии и металловедения" AzTU, он в совершенстве владеет русским, английским и немецким языками.

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