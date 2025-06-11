Назначен новый директор Института высшего образования АзТУ

Новым директором Института высшего образования Азербайджанского технического университета (АзТУ) назначена Айнура Исмаилова.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АзТУ.
Отметим, что до этого назначения Исмаилова работала в АзТУ директором школы непрерывного обучения и доцентом кафедры экономики и статистики.
Исмаилова выпускница бакалавриата и магистратуры факультета прикладной математики Бакинского государственного университета, в 2021 году защитила диссертацию по специальности эконометрика, экономическая статистика и получила степень доктора философии по экономическим наукам, имеет сертификат IPMA уровня B по управлению проектами.