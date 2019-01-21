Наступает первое лунное затмение этого года

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Началось первое лунное затмение года.

Как сообщает Report, начало полного затмения пришлось на 07:34 по бакинскому времени.

Затмение достигнет максимального апогея в 09:12 и завершится в 10:51. Процесс продлится 1 час 2 минуты.

Жители Азербайджана не смогут увидеть лунное затмение. Во всей своей красе природное явление будет видно в центральном районе Тихого океана, Америке, Африке и Европе.

Отметим, что очередное частное лунное затмение наступит 17 июля.