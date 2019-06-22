NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни, сообщила газета The New York Times, передает Report со ссылкой на “Московский комсомолец”.

Это метан, причем в весьма больших количествах. Ученые намерены провести дополнительные опыты на планете и проверить свою гипотезу.

Контролеры миссии на Земле запросили дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, правда ли, что на Марсе могут находиться живые микроорганизмы, способные вырабатывать метан.

Ранее американские ученые допускали, что Марс мог быть населен организмами, но очень давно, примерно 4 млрд лет назад. Сейчас же возможно, что микробные представители жизни могли скрыться под грунтом и продолжают свою деятельность.

Ученые отмечают, что метан разлагается быстро, значит, он был выделен совсем недавно. Кстати, это не первое обнаружение метана на Марсе. Однако это посчитали ошибкой приборов и не придали этому значения.