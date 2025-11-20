Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    NASA: Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли

    Наука и образование
    • 20 ноября, 2025
    • 02:21
    NASA: Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли

    Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, поскольку находится от нее на безопасном расстоянии.

    Как передает Report, об этом сообщила заместитель администратора в управлении научных миссий Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Ники Фокс.

    "3I/ATLAS не является угрозой для Земли", - заверила она во время открытой пресс-конференции.

    По словам Фокс, объект находится от Земли на расстоянии, которое почти в два раза превышает расстояние от Земли до Солнца.

    Комета 3I/ATLAS Ники Фокс NASA
    NASA: "3I/ATLAS" kometası Yer üçün heç bir təhlükə yaratmır

    Последние новости

    03:47

    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    Наука и образование
    03:19

    Археологи обнаружили в Перу сооружение для наблюдения за Солнцем и Луной

    Другие страны
    02:58

    Маск: при дальнейшем развитии ИИ люди могут отойти от использования денег

    Другие страны
    02:21

    NASA: Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли

    Наука и образование
    01:46

    Трамп: Путин удивился урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    01:24

    Кобахидзе назвал решение ЕС отложить встречу с Грузией по правам человека попыткой избежать диалога

    В регионе
    00:59

    Reuters: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

    Другие страны
    00:38

    В ЮАР задействуют дополнительные силы полиции в связи с саммитом G20

    Другие страны
    00:05

    Минуло 34 года со дня трагедии в Гаракенде

    Внутренняя политика
    Лента новостей