NASA: Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли

Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, поскольку находится от нее на безопасном расстоянии.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель администратора в управлении научных миссий Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Ники Фокс.

"3I/ATLAS не является угрозой для Земли", - заверила она во время открытой пресс-конференции.

По словам Фокс, объект находится от Земли на расстоянии, которое почти в два раза превышает расстояние от Земли до Солнца.