NASA: Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли
Наука и образование
- 20 ноября, 2025
- 02:21
Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, поскольку находится от нее на безопасном расстоянии.
Как передает Report, об этом сообщила заместитель администратора в управлении научных миссий Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Ники Фокс.
"3I/ATLAS не является угрозой для Земли", - заверила она во время открытой пресс-конференции.
По словам Фокс, объект находится от Земли на расстоянии, которое почти в два раза превышает расстояние от Земли до Солнца.
