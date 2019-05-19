НАНА: Территориальные притязания к Азербайджану не имеют никакой научно-исторической основы

Ученый совет Института истории Национальной Академии Наук Азербайджанской Республики выступил с заявлением о территориальных претензиях к Азербайджану.

Как передает Report, в заявлении говорится:

Бывший министр внутренних дел и министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, имя которого часто склонялось в различных коррупционных скандалах, и глава Лейбористской партии, Шалва Нателашвили, вынужденный уйти в отставку с поста ее председателя после парламентских выборов 2012 года и президентских выборов 2014 года, позже вернувшийся в партию с целью восстановить утерянный политический имидж, посетили пограничную зону, где сделали ряд безответственных заявлений и попытались посеять семена вражды в отношениях между дружественными Азербайджаном и Грузией. Не ограничившись территориальными претензиями к Азербайджанской Республике, эти лица не постеснялись также использовать оскорбительные выражения в адрес азербайджанского народа. Их выступления вызвали некоторый ажиотаж в братской Грузии, а в Азербайджане – справедливое недовольство среди широкой общественности.

В своих заявлениях Ираклий Окруашвили и Шалва Нателашвили назвали азербайджанцев «пастухами», «переселенцами», а своих соотечественников – самым древним этносом Южного Кавказа. Они призвали даже выдворить аборигенное население Грузии – 500 тысяч азербайджанцев – с земель их предков.

В связи с этим Ученый совет Института истории имени А.А. Бакиханова НАНА с полной ответственностью заявляет, что азербайджанский народ является одной из древнейших этнических групп Южного Кавказа, в том числе современной Восточной и Южной Грузии. Мы считаем необходимым сказать обоим клеветникам и всем, кто разделяет их точку зрения: азербайджанский народ является историческим наследником древнего Азербайджанского Албанского государства. Территория Албанского государства простиралась до самых крайних границ Иберии.

Господа Ираклий Окруашвили и Шалва Нателашвили, ваши предки жили в Иберии и Имеретии. Восточными соседями иберов были албанцы, а западными соседями албанцев были иберы. Плиний Старший писал о начале границы между двумя странами с Дарьяльского прохода, нахождении здесь крепости Кумания (да, именно Куман, г-н Шалва!), разделении территории напротив с Гермастом - Армази на разные страны (Сарматия, Албания и Иберия) (Плиний, VI.26.30). Страбон отмечает, что Кура, приняв Арагви, течет в Албанию по узкой долине, которая соответствует современной области Мцхета (Strabo, XI.3.2). Птолемей, как правило, относит Телави, Тбилиси и Тианети к албанским городам (Птолемей, Книга 5, раздел 12).

Сначала ознакомьтесь с вышеприведенными источниками, но если ваш научный потенциал не позволит этого сделать, то тогда обратитесь к работам своих, грузинских авторов. Из грузинских источников – «Картлис цховреба» «Обращение Грузии», «Жизнь картлийских царей» Леонтия Мровели – вы узнаете, что в VIII-III веках до нашей эры на всей территории нынешней Южной и Восточной Грузии жили негрузинские племена, которых грузины называли бунтурками, хазарами и гуннами. Согласно грузинским источникам, в этот период влияние хазаров в Картли было настолько сильным, что одним из шести языков, на котором говорили иберы, был язык хазарский, и все грузины знали и говорили на хазарском языке (см.: «Обращение Грузии». Пер. с древнегруз. Э.Такайшвили. Ред. М. Чхартишвили; [Ред. кол. Ш. В.Дзидзигури, М. Д. Абашидзе, З. Н. Алексидзе и др.]; АН ГССР, Комиссия по источникам истории Грузии. – Тб.: Издательство «Мецниереба», 1989 – стр. 23; Леонти Мровели. Жизнь картлийских царей. Перевод с древнегрузинского, предисловие и комментарии Г. В. Цулая. Москва, 1979 – стр. 25-28).

Данная информация подтверждается и археологическими материалами. Так что, если те, кто озвучил претензии в адрес Азербайджана, рассмотрят материально-культурные памятники Восточной Грузии VIII-III веков до нашей эры, то обнаружат, что эти территории полностью принадлежали киммеро-скифо-сакской и ранней албано-тюркской(Ялойлутепе) культурам. Это подтверждают и грузинские историки Г.Аласания, Г.Меликишвили, М.Адронакишвили, Р.Абрамишвили, М.Санадзе и др. (см.: Аласания Г. Грузины и доисламские тюрки, стр. 9-10; Меликишвили Г. А. История грузинского происхождения Тбилиси: Издательство АН Грузинской ССР, 1959, стр. 128, 292).

Таким образом, современный город Тбилиси, располагающаяся в его западной части Албанская равнина и прилегающие к ней районы находились не в пределах границ Иберии, а под управлениемскифов и саков, а затем – в составе государства Албания. После падения албанского государства в период арабской оккупации Арабский халифат сохранил исторические границы Албании, которая стала называться Арраном. В середине VIII века на территории, включавшей в себя албанский пограничный город Арабского халифата Тифлис и окрестные территории (в том числе и Борчалы), образовалось тюрко-мусульманское государство – Тифлисский эмират.

Территория, на которую вы претендуете, была частью земель государства Албании, а позже Тифлисского эмирата. За период 300-летнего существования Тифлисского эмирата азербайджанский народ создал здесь богатейшую культуру. Сотни выдающихся ученых творили под псевдонимом «Тифлиси». Вы можете почерпнуть об этом знания как из зарубежных источников и работ азербайджанских историков, так и из работ грузинских авторов (Лордкипанидзе М. Д. Тбилиси (IV - начало XII в.). Тбилиси: Общество «Цодна», Тип. «Самшобло», 1991).

Однако сейчас вы претендуете на исторический албанский памятник – монастырь Давида Гареджи, расположенный на исторических землях Азербайджана. Во втором номере газеты «Тифлисские ведомости», выпущенном в январе 1832 года, некий автор по фамилии К.С.Гордеев отмечал, что в VI веке в Грузии «татар», то есть азербайджанских тюрок, живших на правом берегу Куры, возглавлял Бабакер, и именно он построил первую церковь в монастырском комплексе Кешикчидаг («Тифлисские ведомости», январь 1832 г., № 2). Христианские памятники в этой области являлись не грузинскими диофизитскими церквями, а представляли собой образцы албанского культурного наследия, принадлежавшие в свое время независимой Албанской церкви. Особо следует отметить, что Давид Гареджи и прибывшие с ним в эти края в VI веке 12 ассирийских монофизитских миссионеров отличались по своему вероучению от современных грузин. Они проповедовали то же вероучение, что и монофизиты-албаны. Так что исторический монофизитский албанский храм – монастырь Давида Гареджи – не имеет ничего общего с диофизитами Ираклием и Шалвой.

В связи с комплексом Кешикчидаг было подписано несколько соглашений, учитывающих пожелания Грузии. В частности, соглашение, подписанное в июле 1921 года Н.Наримановым и Ф.Maxaрадзе, которое в общем определяло границу между двумя государствами. Этим соглашением, а также рядом других, подписанных до 1929 года, документов, предпринимались определенные шаги, направленные на урегулирование включающего и Кешикчидаг спорного приграничного вопроса между Грузией и Азербайджаном. Однако каждый раз эти соглашения пытались нарушить провокаторы, подобные Ираклию Окруашвили и Шалве Нателашвили.

Мы в Азербайджане глубоко исследовали территориальные вопросы и проблемы (см.: Elvira Lətifova, “Şimal-Qərbi Azərbaycan: İlisu sultanlığı”, Bakı, 1999; Əliyev Şirinbəy, “Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar”, Bakı, 2007; Şamil Rəhmanzadə, “Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri)”. Bakı, “Aspoliqraf”, 2008; Arzu Məmmədova, “Car-Balakən camaatlığı XVII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində”, Bakı, UniPrint, 2009; “Şimal - Qərbi Azərbaycan”. Bakı, Şərq - Qərb nəşriyyatı, 2011). Суть этих вопросов хорошо знают и объективные историки Грузии. Поэтому всегда найдутся те, кто готовы дать должный ответ на «пограничные» бредни этих провокаторов. Все вышеуказанные факты указывают на полную научную необоснованность озвученных ими на азербайджано-грузинской границе заявлений. Люди, живущие по эту сторону границы, вовсе не пришли сюда с Алтая и не являются «безграмотными пастухами». Господа Ираклий Окруашвили и Шалва Нателашвили, и вы, и ваши единомышленники должны признать, что ваши предки жили на территории Иберии и Имеретии. Тогда как вы проживаете на части исторической территории Азербайджана.

Что же касается озвученных вами обвинений в бескультурье и безграмотности, то наши пограничники, продемонстрировав высокую культуру, не сочли нужным ответить на ваши ругань и оскорбления. Относительно же вандализма и уничтожения памятников культуры, вам следует ответить на вопрос: куда подевались памятники культуры, относящиеся к Тифлисскому эмирату? Как сложилась участь большой и величественной мечети, построенной в городе Тифлисе Султаном Алп-Арсланом и оставившей в тени все другие местные строения? Куда пропали дворцы тифлисских эмиров? (Лордкипанидзе М. Д. Тбилиси (IV- начало XII в.). Тбилиси: Общество «Цодна», Тип. «Самшобло», 1991 – стр. 50). Или же мечети, которые после битвы при Дидгори и завоевания Тифлиса посетили Давид IV, а в последующий период и Деметре I с целью обрести уважение мусульман, мечети, где они слушали проповеди и делали пожертвования? Наконец, что вы можете сказать о судьбе возведенной на берегу Куры величественной мечети Шаха Аббаса? Равно как и о судьбе бесчисленных тюрко-мусульманских топонимов в городе Тифлисе и его окрестностях?

Поэтому горе-политикам, вроде Ираклия и Шалвы, следует глубже изучить подлинную историю и не забывать про одну истину: родиной 10 миллионов «пастухов», живущих по эту сторону от Кешикчидага, а также 500 тысяч «пастухов», живущих на территории современной Грузии – тех, которых вы хотите изгнать из страны, – являются населенные ими их родные земли. Подобные Ираклию и Шалве веками пытались стереть следы созданной «пастухами» культуры, присвоить их памятники, oднако убедились лишь в том, что невозможно отделить людей от Родины.

Не стоит вам забывать и о той роли, которую сыграли в истории Грузии также и 80 миллионов «пастухов», живущих к западу от ее границ. Как и о том, что не будь пренебрежительно называемых вами «пастухами» тюрков-кыпчаков, Давид IV и Тамара не смогли бы добиться никаких успехов. Благодаря «пастухам», Давид IV смог расширить границы Иберии. Поскольку 45 тысяч воинов из 60-тысячного войска Давида IV являлись тюрками (Лордкипанидзе М.Д. История Грузии XI – нач. XIII вв. – стр. 98, 105; Месхиа Ш.А. Дидгорская битва. Тбилиси: Издательство «Мецниереба», 1974 – стр. 82). Позже вы выслали этих «пастухов», ранее пришедших на помощь грузинскому народу в самые тяжелые для него периоды испытания, а в настоящее время никак не желаете решить вопрос о возвращении земель туркам-ахыска!

Всегда окружавшие вас эти «пастухи» никогда не вывешивали бараньи головы на стенах ваших церквей. Они с уважением относились к христианской вере и памятникам христианской культуры. Между тем, подобные Ираклию Окруашвили и Шалве Нателашвили обладатели «высокой культуры» не гнушаются вывешивать на стенах мечетей свиные головы, сеять семена вражды между народами и даже испытывать враждебное чувство в отношении единокровных грузин-мусульман и аджаров. Поэтому озвученные вами ругательства и оскорбления по отношению к нашему народу должны быть адресованы самим Ираклию Окруашвили, Шалве Нателашвили и им подобным.

В настоящее время у вас принято считать Россию агрессором. Пытаясь обелить себя, вы собственные грехи перекладываете на Россию. Это, разумеется, ваше дело. Однако не забывайте о том, кто именно в XVIII веке привел Российскую империю на Южный Кавказ. Помните о Георгиевском трактате! Не забывайте и того, что во все драматические периоды истории Республики Грузия называемые вами «пастухами» 500 тысяч азербайджанцев – аборигенного населения страны – всегда поддерживали грузинское государство.

Азербайджанская Республика с уважением относится ко всем своим гражданам, вне зависимости от религии и этнической принадлежности, защищает памятники их истории и культуры. Азербайджанскому государству дорог каждый его гражданин. Вопреки вашему мнению, в Азербайджане никто не является «гостем», все – полноправные граждане, независимо от этнической, религиозной, политической принадежности. Следуя этим ценностям, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев своим распоряжением от 19 декабря 2007 года объявил комплекс пещер, охватывающий часть цикла Кешикчидаг на территории Агстафинского района Азербайджанской Республики, Государственным историко-культурным заповедником «Кешикчидаг» Азербайджанской Республики. Таким образом, было вновь подтверждено, что данный регион является неразрывной частью Азербайджана, его истории и культуры.

Дружба и братство азербайджанского и грузинского народов с честью преодолели трудные испытания в самые разные исторические периоды. Те же, кто пытался внести раздор в эти дружбу и братство, всегда оказывались выброшенными на помойку истории. Помните об этом!