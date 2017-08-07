 Наверх
    Закрыть фоторежим

    НАНА сотрудничает с Институтом научно-технической политики Кореи

    В НАНА прошел учебный семинар на тему Научные технологии, инновационная политика и промышленность

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Баку находятся представители Международного инновационного центра сотрудничества (IICC) корейского Института научно-технической политики (STEPI).

    В рамках сотрудничества STEPI и НАНА с 7 августа для сотрудников Парка высоких технологий НАНА начался учебный семинар на тему "Научные технологии, инновационная политика и промышленность".

    Как сообщили Report в пресс-службе НАНА, директор Парка высоких технологий НАНА Вугар Бабаев заявил о необходимости повышения научного, технологического и инновационного потенциала как основного приоритетного направления экономики страны. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi