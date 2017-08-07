НАНА сотрудничает с Институтом научно-технической политики Кореи

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Баку находятся представители Международного инновационного центра сотрудничества (IICC) корейского Института научно-технической политики (STEPI).

В рамках сотрудничества STEPI и НАНА с 7 августа для сотрудников Парка высоких технологий НАНА начался учебный семинар на тему "Научные технологии, инновационная политика и промышленность".

Как сообщили Report в пресс-службе НАНА, директор Парка высоких технологий НАНА Вугар Бабаев заявил о необходимости повышения научного, технологического и инновационного потенциала как основного приоритетного направления экономики страны.