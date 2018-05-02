НАНА: Новые правила орфографии не коснутся изданных до сих пор публикаций

© Report

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Новшества проекта "Правила орфографии азербайджанского языка" не коснутся изданных до сих пор литературных и печатных работ, статей и других вышедших в свет публикаций".

Об этом в заявлении Report сказал ведущий научный сотрудник мониторингового отдела Института языкознания имени Насими НАНА Шахлар Мамедов.

По его словам, в случае утверждения предложенных новшеств, произведения авторов классического периода азербайджанской литературы (Физули, Насими и других), в очередных изданиях будут печататься в прежней форме, как есть.

Ш.Мамедов отметил, что данные правила также не коснутся экзаменационных вопросов, которые будут применены Государственным экзаменационным центром в этом году:

"В ближайшие дни Орфографическая комиссия приступит к обсуждениям. После обсуждения проекта, его направят в Кабмин для утверждения".