НАНА направила в министерство культуры отзыв о здании, где расположен "Salaam Cinema Baku"

Институт архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана направил в министерство культуры отзыв о внесении в список охраняемых государством исторических памятников здания, где расположен кинотеатр "Salaam Cinema Baku".

Об этом Report сообщила завотделом по охране и проблемам восстановления памятников архитектуры Рахиба Алиева.

"Сотрудниками отдела по охране и проблемам восстановления памятников архитектуры Института архитектуры и искусства была создана экспертная группа и осмотрено здание, где расположен кинотеатр "Salaam Cinema Baku". Присвоение тому зданию статуса исторического памятника нашло свое подтверждение. В ближайшие дни отзыв будет представлен министерством культуры в Кабинет министров", - сказала она.