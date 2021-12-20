Награждены учителя средней школы № 11 имени Гейдара Алиева в Астрахани

13:56

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью “Терегги” учителей средней общеобразовательной школы № 11 имени Гейдара Алиева города Астрахани.

Как сообщает Report, за заслуги в развитии связей в образовательной сфере между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией медалью “Терегги” награждены следующие учителя средней общеобразовательной школы № 11 города Астрахани Российской Федерации:

Ауслендер Раиса Марковна

Богдюк Лариса Анатольевна

Махмутова Елена Борисовна

Мелюченкова Анна Вячеславовна.