Награждены учителя средней школы № 11 имени Гейдара Алиева в Астрахани

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью “Терегги” учителей средней общеобразовательной школы № 11 имени Гейдара Алиева города Астрахани.
Как сообщает Report, за заслуги в развитии связей в образовательной сфере между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией медалью “Терегги” награждены следующие учителя средней общеобразовательной школы № 11 города Астрахани Российской Федерации:
Ауслендер Раиса Марковна
Богдюк Лариса Анатольевна
Махмутова Елена Борисовна
Мелюченкова Анна Вячеславовна.