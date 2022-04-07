Начинается прием студентов в группы SABAH

Министерство образования объявляет набор студентов на 2022-2023 учебный год в группы SABAH на уровне бакалавриата.

Министерство образования объявляет набор студентов на 2022-2023 учебный год в группы SABAH на уровне бакалавриата.

Как сообщили Report в министерстве, в конкурсе могут принять участие граждане Азербайджана, обучающиеся в подведомственных Минобразования высших учебных заведениях по определенным специальностям на I курсе по очной форме, не имеющие академической задолженности по итогам I семестра I учебного года и имеющие средний показатель успешности (ÜOMG) не ниже 61.