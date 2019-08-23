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Начинается прием документов на вакантные места в учреждения профобразвоания

​Начинается прием документов на вакантные места в учреждения

С 28 августа начинается прием документов на вакантные места в учреждения профессионального образования в Азербайджане.

Как сообщили Report в министерстве образования, прием осуществляется путем конкурса на основе свидетельства или аттестата с учетом среднего балла по соответствующим предметам.

В городах и районах, где нет центров ASAN Xidmət, прием документов в связи со вторым туром планируется проводить в соответствующих учреждениях профобразования бесплатно и в электронном порядке

Процесс приема документов продлится до 5 сентября.

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