Начинается прием документов на вакантные места в учреждения профобразвоания

С 28 августа начинается прием документов на вакантные места в учреждения профессионального образования в Азербайджане.

Как сообщили Report в министерстве образования, прием осуществляется путем конкурса на основе свидетельства или аттестата с учетом среднего балла по соответствующим предметам.

В городах и районах, где нет центров ASAN Xidmət, прием документов в связи со вторым туром планируется проводить в соответствующих учреждениях профобразования бесплатно и в электронном порядке

Процесс приема документов продлится до 5 сентября.