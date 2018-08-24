Начинается дополнительное размещение по приему педагогов на работу

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Приступили к дополнительному размещению по приему педагогов на работу.

Как сообщили Report в министерстве образования, согласно результатам конкурса по приему педагогов на работу, кандидаты 25-26 августа смогут сделать свой выбор на более 3 000 оставшихся свободными мест.

Выбор вакансий продлится до 23:59 часов 26 августа.

30-31 августа пройдет этап собеседования с кандидатами, получившими право занять вакансии.

С показавшими во время собеседования хорошие результаты кандидатами будет заключен бессрочный контракт.