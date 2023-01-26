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Начато исследование в связи с измененными армянами азербайджанскими топонимами

Начато исследование в связи с измененными армянами азербайджанскими топонимами Начато исследование в связи с азербайджанскими топонимами, измененными армянами.
Наука и образование
26 января 2023 г. 15:22
Начато исследование в связи с измененными армянами азербайджанскими топонимами

Начато исследование в связи с азербайджанскими топонимами, измененными армянами.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом топонимики Института языкознания им.Насими, доктор философии по филологии, доцент Эльчин Исмайлов.

Он рассказал об исследованиях и работах, которые будут выполнены в связи с Западным Азербайджаном: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил изучить историю последних 200 лет, связанную с азербайджанским населением, подвергнувшимся депортации из Западного Азербайджана и геноциду, а также подготовить концепцию возвращения в Западный Азербайджан. В связи с этим по решению президиума НАНА в Академии были созданы три отдела, связанные с Западным Азербайджаном, одним из которых является отдел топонимики Института языкознания им. Насими".

Э.Исмайлов отметил, что одним из преступлений, совершенных армянами на территории Западного Азербайджана, является замена топонимов: "В Карабахе азербайджанские топонимы периодически массово заменялись, и в период оккупации некоторые названия были переведены, а некоторые заменены на армянские. В Западном Азербайджане в общей сложности заменены 760 азербайджанских топонимов. Название ряда сел были заменено после переселения армян, некоторые – еще в период проживания на этих территориях азербайджанцев, а некоторые – после полной депортации азербайджанского населения".

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin dəyişdirdikləri Azərbaycan toponimləri ilə bağlı tədqiqatlara başlanılıb

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