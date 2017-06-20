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    Начался конкурс для приема в школу особо одаренных детей

    Конкурс проводится в столице в средней школе

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Начался конкурс для приема в первые классы подведомственных Управлению образования г. Баку школ детей, 6 лет которым исполнится в промежутке от 16 сентября до 31 декабря этого года.

    Как сообщили Report в управлении, конкурс проводится в столичной школе №42.

    Согласно требованиям приказа об утверждении "Правил приема в первые классы особо одаренных детей" министра образования, регистрация для участия в конкурсе проводится на сайте mektebeqebul.edu.az. Прошедший регистрацию родитель должен распечатать пропускной лист с указанием даты и времени конкурса и привести ребенка в среднюю школу №42.

    В целом, до сегодняшнего дня для участия в конкурсе регистрацию прошли 2424 ребенка, достигшие 6 лет. Прошедшим регистрацию лицам приходит СМС с подтверждением. 

    Отметим, что успешно завершившие дошкольную группу и получившие соответствующий сертификат дети, 6 лет которым исполнится в промежутке от 16 сентября до 31 декабря этого года, принимаются в первые классы вне конкурса.

    Дети, 6 лет которым исполнится в промежутке от 16 сентября до 31 декабря этого года, не прошедшие конкурс для поступления в первые классы лицеев и гимназий, 1-10 июля могут принять участие в конкурсе для поступления в общеобразовательные учебные заведения. Для этого родители должны зайти в личный кабинет, удалить запрос для гимназии или лицея и записаться на конкурс.

    Конкурс для особо одаренных детей в общеобразовательные учебные заведения планируется завершить 10 июля.

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