Начался конкурс для приема в школу особо одаренных детей

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Начался конкурс для приема в первые классы подведомственных Управлению образования г. Баку школ детей, 6 лет которым исполнится в промежутке от 16 сентября до 31 декабря этого года.

Как сообщили Report в управлении, конкурс проводится в столичной школе №42.

Согласно требованиям приказа об утверждении "Правил приема в первые классы особо одаренных детей" министра образования, регистрация для участия в конкурсе проводится на сайте mektebeqebul.edu.az. Прошедший регистрацию родитель должен распечатать пропускной лист с указанием даты и времени конкурса и привести ребенка в среднюю школу №42.

В целом, до сегодняшнего дня для участия в конкурсе регистрацию прошли 2424 ребенка, достигшие 6 лет. Прошедшим регистрацию лицам приходит СМС с подтверждением.

Отметим, что успешно завершившие дошкольную группу и получившие соответствующий сертификат дети, 6 лет которым исполнится в промежутке от 16 сентября до 31 декабря этого года, принимаются в первые классы вне конкурса.

Дети, 6 лет которым исполнится в промежутке от 16 сентября до 31 декабря этого года, не прошедшие конкурс для поступления в первые классы лицеев и гимназий, 1-10 июля могут принять участие в конкурсе для поступления в общеобразовательные учебные заведения. Для этого родители должны зайти в личный кабинет, удалить запрос для гимназии или лицея и записаться на конкурс.

Конкурс для особо одаренных детей в общеобразовательные учебные заведения планируется завершить 10 июля.