Начался этап отбора на ряд вакансий в школах

19 августа стартует этап вакансий конкурса, объявленного Управлением образования города Баку, по приему на работу лиц на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе в общеобразовательных учебных заведениях, замдиректора по воспитательной работе (организатора), руководителя предпризывной подготовки молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря.

Как сообщили Report в Управлении, лица, набравшие на тестовом этапе конкурса высокие баллы, могут до 23:59:59 часов 23 августа выбрать вакансию через свою личную страницу.

Каждому кандидату предоставляется право выбрать 5 мест.

После этого их пригласят на собеседование. Данный этап начнется с 26 августа.

Отметим, что 555 из 1 655 участников тестового экзамена набрали баллы, превышающие проходной балл.