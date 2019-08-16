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Начался этап отбора на ряд вакансий в школах

Начался этап отбора на ряд вакансий в школах

19 августа стартует этап вакансий конкурса, объявленного Управлением образования города Баку, по приему на работу лиц на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе в общеобразовательных учебных заведениях, замдиректора по воспитательной работе (организатора), руководителя предпризывной подготовки молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря. 

Как сообщили Report в Управлении, лица, набравшие на тестовом этапе конкурса высокие баллы, могут до 23:59:59 часов 23 августа выбрать вакансию через свою личную страницу. 

Каждому кандидату предоставляется право выбрать 5 мест. 

После этого их пригласят на собеседование. Данный этап начнется с 26 августа.  

Отметим, что 555 из 1 655 участников тестового экзамена набрали баллы, превышающие проходной балл. 

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