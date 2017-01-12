 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Началось расследование в связи с инцидентом в сельской школе Сейфали Шамкирского района

    Сотрудники отдела образования направлены в эту школу

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В настоящее время сотрудники отдела образования Шамкирского района ведут расследование в связи со скандалом в средней школе  имени М. Сулейманова в селе Ашагы Сейфали. 

    Об этом Report сообщил ответственный сотрудник по связям с общественностью отдела образования Шамкирского района Кянан Ибрагимов.   

    По его словам, итоги расследования станут известны во второй половине дня.

    Отметим, что работавшая когда-то лаборанткой в средней школе села Сейфали Хатира Алиева выдвинула ряд обвинений против директора школы Акифа Намазова. По ее словам, директор требовал у них деньги. В свою очередь, директор обвинил бывшую лаборантку в неэтичных действиях, в связи с чем уволил ее с работы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi