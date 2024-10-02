Началось последнее солнечное затмение года

Сегодня началось последнее солнечное затмение 2024 года.
Об этом сообщили Report из Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Министерства науки и образования.
Солнечное затмение началось в 19:42 по бакинскому времени и закончится в 01:47. При этом максимальная фаза затмения придется на 22:45, а полная фаза будет длиться 7 минут 24 секунды.
Полное затмение начнется в 20:50:24 и закончится 3 октября в 00:39:04. Процесс полного затмения продлится 3 часа 48 минут 40 секунд.
Кольцеобразное солнечное затмение будет наблюдаться в Чили и на юге Аргентины. Частичное затмение можно наблюдать в южной части Северной Америки, большей части Южной Америки, из Антарктиды.
Отметим, что затмение не удастся увидеть с территории Азербайджана.