Началось последнее солнечное затмение года

Сегодня началось последнее солнечное затмение 2024 года.

Сегодня началось последнее солнечное затмение 2024 года.

Об этом сообщили Report из Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Министерства науки и образования.

Солнечное затмение началось в 19:42 по бакинскому времени и закончится в 01:47. При этом максимальная фаза затмения придется на 22:45, а полная фаза будет длиться 7 минут 24 секунды.

Полное затмение начнется в 20:50:24 и закончится 3 октября в 00:39:04. Процесс полного затмения продлится 3 часа 48 минут 40 секунд.

Кольцеобразное солнечное затмение будет наблюдаться в Чили и на юге Аргентины. Частичное затмение можно наблюдать в южной части Северной Америки, большей части Южной Америки, из Антарктиды.

Отметим, что затмение не удастся увидеть с территории Азербайджана.