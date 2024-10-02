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Началось последнее солнечное затмение года

Началось последнее солнечное затмение года Сегодня началось последнее солнечное затмение 2024 года.
Наука и образование
2 октября 2024 г. 20:22
Началось последнее солнечное затмение года

Сегодня началось последнее солнечное затмение 2024 года.

Об этом сообщили Report из Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Министерства науки и образования.

Солнечное затмение началось в 19:42 по бакинскому времени и закончится в 01:47. При этом максимальная фаза затмения придется на 22:45, а полная фаза будет длиться 7 минут 24 секунды.

Полное затмение начнется в 20:50:24 и закончится 3 октября в 00:39:04. Процесс полного затмения продлится 3 часа 48 минут 40 секунд.

Кольцеобразное солнечное затмение будет наблюдаться в Чили и на юге Аргентины. Частичное затмение можно наблюдать в южной части Северной Америки, большей части Южной Америки, из Антарктиды.

Отметим, что затмение не удастся увидеть с территории Азербайджана.

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