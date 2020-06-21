​Началось первое солнечное затмение в этом году

Первое солнечное затмение в этом году началось в 07:46 по бакинскому времени и завершится в 13:34.

Как передает Report, пик затмения придется на 10:41. Природное явление продолжится пять часов 48 минут.

Затмение лучше всего будет видно с территории стран Африки, стран Юго-Восточной Европы и Азии. Кольцевую фазу затмения можно будет наблюдать в некоторых частях Африки, включая Центральноафриканскую Республику, Конго и Эфиопию, а также в некоторых частях Пакистана, Индии и в Китае.

Отметим, что солнечное затмение можно будет частично наблюдать и с территории Азербайджана - в период с 08:47 до 11:05, то есть два часа 18 минут.