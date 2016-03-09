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    ​Начались обсуждения о переходе к 12-летнему среднему общему образованию в Азербайджане

    Было принято решение продолжить обсуждения

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В министерстве образования прошел "круглый стол", посвященный переходу к 12-летнему среднему общему образованию.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

    На обсуждениях присутствовали руководители и сотрудники министерства образования, Института проблем образования, Управления образования по городу Баку, директора школ, находящихся в непосредственном подчинении минобразования.

    Здесь коснулись структуры перехода к 12-летнему образованию, содержания и доведения данного вопроса до внимания общества.

    Выступившие предложили отметить важные стороны при проведении просветительской работы, коснулись вопросов внедрения пилотных этапов и проведения подготовительных работ для данного процесса, применения возможных моделей общего образования с учетом дошкольного этапа при переходе к 12-летнему общему образованию и пр.

    В то же время в Институте проблем образования была отмечена важность проведения соответствующих исследований для определения уровня рентабельности перехода в 12-летнему общему образованию.

    Затем приняли решение продолжить обсуждения касательно перехода к 12-летнему среднему общему образованию. 

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