​Начались обсуждения о переходе к 12-летнему среднему общему образованию в Азербайджане

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В министерстве образования прошел "круглый стол", посвященный переходу к 12-летнему среднему общему образованию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

На обсуждениях присутствовали руководители и сотрудники министерства образования, Института проблем образования, Управления образования по городу Баку, директора школ, находящихся в непосредственном подчинении минобразования.

Здесь коснулись структуры перехода к 12-летнему образованию, содержания и доведения данного вопроса до внимания общества.

Выступившие предложили отметить важные стороны при проведении просветительской работы, коснулись вопросов внедрения пилотных этапов и проведения подготовительных работ для данного процесса, применения возможных моделей общего образования с учетом дошкольного этапа при переходе к 12-летнему общему образованию и пр.

В то же время в Институте проблем образования была отмечена важность проведения соответствующих исследований для определения уровня рентабельности перехода в 12-летнему общему образованию.

Затем приняли решение продолжить обсуждения касательно перехода к 12-летнему среднему общему образованию.