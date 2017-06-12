Набравшая 700 баллов абитуриентка: Все, что необходимо для получения качественного высшего образования, есть в БВШН

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Показавшая самый высокий результат - 700 баллов на проведенном Государственным экзаменационным центром вступительном экзамене на 2017/2018 учебный год Халида Алиева ответила на вопросы отдела по связям с общественностью БВШН.

Report представляет данное интервью:

Халида Алиева родилась 6 января 2000 года в Лянкяране. С первого по пятый класс училась в Лицее технических и естественных наук (Сумгайыт), а с шестого по восьмой класс – в лянкяранской школе-лицее №4. Последние три класса девочка проучилась в школе-лицее №220 им. А. Махмудова в Баку. За годы учебы у Халиды была только одна "4", из-за которой ей не удалось стать круглой отличницей. Она принимала активное участие во всех школьных мероприятиях. Обладая прекрасными организаторскими способностями, Халида устраивала различные конкурсы и мероприятия у себя в классе. Набрав во время нынешних вступительных экзаменов высший балл (700 баллов), Халида выбрала Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) для учебы по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

– Как тебе удалось добиться того, что ты набрала 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант или везение тоже играет роль?

- 700 баллов – это не только мой успех, но и успех моих родителей и учителей, которые учили меня читать и писать. Я добилась высоких баллов на экзамене благодаря их любви, поддержке и вере в меня. Что касается меня, то мне помогли моя воля, усердие и вера в себя. Я не верю в случай. Считаю, что единственный секрет любого успеха – много работать и быть усердным. Самым сильным конкурентом и критиком для вас должны быть вы сами. Что насчет таланта, да, признаюсь, немного таланта тоже не помешает в любом деле.

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о времени до и после экзаменов?

- Во время подготовки к экзамену я не интересовалась количеством проходных баллов. Боялась, что эта информация сделает меня слишком спокойной. Моей же целью были заветные 700 баллов. Экзамены прошли для меня очень спокойно. Если честно, я больше волновалась на проверочных экзаменах. Больше всего я боялась, что буду переживать и допущу много механических ошибок во время тестов. Но, к счастью, такого не случилось. Наоборот, я была очень спокойной и собранной. Но особенно мне запомнились ощущения после экзамена. Мы живем достаточно далеко от места, где проводился экзамен, и, когда мы доехали до дома, подоспели результаты экзамена, которые были объявлены по телевидению. Когда я узнала, что я без единой ошибки ответила на все вопросы теста, я была невероятно счастлива. Пожалуй, это был самый счастливый день в моей жизни.

– Почему ты выбрала именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?

- Моим самым любимым предметом в школе была физика, и поэтому я выбрала 1-ую группу. О Бакинской Высшей Школе Нефти я узнала от одного из одноклассников в школе. Многие из моих ровесников хотели получать образование именно в БВШН, что еще больше заинтересовало меня. Я думаю, все, что необходимо для получения качественного высшего образования, есть в Высшей Школе. И выбранная мной специальность тесно связана с моим любимым предметом – физикой.

– О чем ты больше всего мечтаешь?

- Моя самая большая мечта – стать достойной дочерью для своей родины и для своих родителей. В нашей стране уделяется большое внимание образованию и мы должны это ценить.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы?

- Я вижу себя высокообразованным человеком. У меня очень много планов на будущее. В первую очередь я хочу в совершенстве выучить русский и английский языки. После этого начну изучать и другие иностранные языки. Еще меня интересуют шахматы. Я достаточно неплохо играю в шахматы.