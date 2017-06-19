Набравший 700 баллов абитуриент: Бакинская Высшая Школа Нефти - один из самых престижных вузов Азербайджана

© BANM

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Набравший во время нынешних вступительных экзаменов 700 баллов абитуриент Абдулла Аскерзаде ответил на вопросы отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).

Report предлагает данное интервью:

Абдулла Аскерзаде родился в Гяндже. С 2006 по 2012 годы он учился в Гянджинской средней общеобразовательной школе №31. Затем, став лучшим во время вступительного экзамена в Азербайджано-турецкий частный лицей г. Гянджи, он получил возможность бесплатного обучения в нем. Во время учебы в этом лицее Абдулл участвовал во всех конкурсах, олимпиадах, летних школах, а также в соревнованиях по шахматам и волейболу. Набрав во время нынешних вступительных экзаменов 700 баллов, Абдулла выбрал Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) для учебы по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

– Как тебе удалось добиться того, что ты набрал 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант, или везение тоже играет роль?

- Для того, чтобы набрать на экзамене 700 баллов, нужно хорошо учиться с начальных классов. И считать этот результат всего лишь удачей нельзя. Хотя, сам факт того, что я мог допустить 1-2 механические ошибки, но этого не произошло, можно считать удачей.

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о времени до и после экзаменов?

- Вступительные экзамены были проведены объективно. До экзамена я, конечно же, волновался, но когда взял в руки книжку с вопросами и сосредоточился только на них, уже ни о чем больше не думал. Вопросы были легкими. Ответил на них за час, после чего несколько раз проверил верность ответов, а затем закодировал. Хотя я был уверен в том, что не ошибся ни в одном из вопросов, все равно немного переживал.

– Почему ты выбрал именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?

- Я выбрал Бакинскую Высшую Школу Нефти еще в 10 классе, когда решил сдавать экзамен в первую группу. БВШН – одно из самых престижных высших учебных заведений Азербайджана и, насколько мне известно, обучение здесь соответствует высоким международным стандартам. Что касается специализации, мне всегда нравились точные науки – физика и математика. Поэтому я решил, что выберу факультет "Автоматизация процессов", где я смогу реализовать все свои знания и навыки.

– Какая твоя самая большая мечта?

- У меня много желаний. Но одно из самых заветных – получить превосходное образование и стать высококвалифицированным специалистом.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы?

- Я хочу получить степень бакалавра в БВШН, после чего планирую продолжить учебу за рубежом и получить степень магистра. Хочу узнать все тонкости своей профессии и добиться успеха в этой сфере.