О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря

На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук (РАН) зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба.
Наука и образование
14 мая 2021 г. 14:20
На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук (РАН) зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, она произошла вечером 12 мая. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семерки по девятибалльной шкале.

"Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", - говорится в сообщении пресс-службы института.

По международной систематизации, бури такого уровня могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты, вызывают проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи.

Сейчас обстановка стабильна. По словам ученых, вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yer kürəsində son iki ilin ən güclü maqnit qasırğası olub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi